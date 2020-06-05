Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

Строительство коллектора на реке Ельцовке-1 завершится в Новосибирске завершится в июле 2020 года. В мэрии рассчитывают на то, что реализация проекта сделает возможным развитие и благоустройство прилегающей территории.

Коллектор протяженностью почти 200 м находится на ул. Галущака. Работы начались в 2018 году. Проектировщиком объекта и исполнителем работ выступает МУП «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений».

«Берег Ельцовки-1 – это последний неблагоустроенный участок в этом районе. Кроме того, река в последнее время стала представлять серьезную опасность: во время ливней, таяния снега уровень воды поднимается и подмывает берег, на котором стоят многоквартирные дома. Принято решение совместно с инвестором обустроить в этом месте коллектор, засыпать его и развивать микрорайон дальше», – приводит пресс-центр мэрии комментарий главы города Анатолия Локтя.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2012 году забитая мусором река едва не стал причиной чрезвычайной ситуации: вода поднялась до экстремальных отметок, возникла угроза подтопления жилых домов, детского сада, торговых комплексов и даже размыва дамбы на ул. Нарымской.

По словам мэра, 70 млн руб. в строительство вложил муниципалитет, еще 70 млн руб. – инвестор. Здесь планируется построить многоквартирный дом и социальные объекты: зарезервировано место для школы на 1 тыс. мест, на остальной территории будет обустроена парковая зона.

По данным городских властей, в конце июня будет завершено обустройство коллектора и водосбросных канализационных камер, после чего площадку передадут застройщику – компании «Сибирь Девелопмент».

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook