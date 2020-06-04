В новосибирском онкодиспансере для химиотерапии построят отдельный корпус

В ГБУЗ «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» в этом году построят два новых корпуса. Один из них будет предназначен для отделения химиотерапии в условиях дневного стационара.

«В данный момент пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены», - пояснили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главврача онкодиспансера Олега Иванинского.

Новый корпус будет двухэтажным. Его площадь составит около 1 тыс. кв. м.

Второй корпус предназначен для размещения новейшего оборудования, приобретаемого за счет федерального бюджета для патоморфологического отделения онкодиспансера. Речь идет о роботизированной системе гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием стоимостью 160 млн руб.

Онкодиспансер расположен на ул. Плахотного в Ленинском районе Новосибирска.

Фото: сайт ГБУЗ «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер»