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Средства ППК «Фонд» привлекают для достройки еще трех новосибирских домов

Главная Экономика
Новосибирск
12:45 3 Июня 2020
строительство, фонд, обманутые дольщики
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральный «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК «Фонд») примет участие в завершении строительства еще трех новосибирских объектов. Таким образом, их общее количество выросло до семи. 

Два многоквартирных дома ранее возводила группа компаний ПТК-30. Они расположены на ул. Вилюйской. (№5 и №6). Еще один – дом №11 в микрорайоне «Закаменский».

«Завершение строительства этих объектов может быть начато в 2020 году, а ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году. Это позволит дополнительно восстановить права более 550 граждан», - говорится в сообщении правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, летом 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал схему границ земельного участка площадью 12 га для строительных компаний «Стрижи» и «Энергомонтаж» в рамках масштабного инвестиционного проекта по завершению строительства домов в микрорайоне «Закаменский». Согласно условиям договора, в обмен застройщики обязались вложить 180 млн руб. в продолжение работ на четырех домах микрорайона.

Четыре заявки в ППК «Фонд» было подано в 2019 году. Это дома №12 и №13 «Закаменского», а также по одному дому в поселке Краснообск и городе Обь.

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