Сибирский экспорт потерял почти четверть

Суммарный внешнеторговый оборот регионов Сибирского федерального округа за первый квартал 2020 года составил $9,6 млрд. Это на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Итоги внешнеэкономической деятельности подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ). По данным ведомства, общее сокращение товарооборота произошло, прежде всего, из-за падения экспорта. Его стоимостной объем уменьшился на $2,3 млрд или на 24,3%. Больше всего потеряли экспорт топливно-энергетических товаров (сокращение на 26,8%), а также металлов и изделий из них (на 35,3%).

Согласно подсчетам таможенников, в первом квартале 2020 года на Китай пришлось 19% сибирского внешнеторгового оборота. За КНР расположились Нидерланды (7%), Германия и Япония (по 6%). Для сравнения, по итогам 2019 года доля Китая составляла 20%, Нидерландов – 9%.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления