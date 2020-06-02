Пассажиропоток аэропортов сибирских столиц упал в апреле в 4,7 раза

В апреле резко снизилось число пассажиров в аэропортах столиц сибирских регионов. 10 таких предприятий обслужили в общей сложности 194 тыс. пассажиров, следует из данных Росавиации.

Для сравнения, в марте этот показатель составлял 907,2 тыс. Таким образом, пассажиропоток сократился примерно в 4,7 раза. Причиной резкого снижения стали меры, введенные властями и авиакомпаниями против распространения COVID-19.

Наибольшее относительное сокращение зафиксировано в кемеровском аэропорту им. Леонова – с 29,1 тыс. до 2,3 тыс. пассажиров или в 12,7 раза. Апрельский результат кемеровского аэропорта лишь немного превосходит показатель аэропорта Кызыла (2,1 тыс.) и уступает показателю аэропорта Абакана (2,4 тыс.).

В марте доля новосибирского аэропорта Толмачёво им. Покрышкина в общем пассажиропотоке аэропортов столиц регионов Сибирского федерального округа составляла 43,6%. В апреле она выросла до 58,7%. В прошлом месяце крупнейший аэропорт Сибири обслужил 111,5 тыс. пассажиров (в марте – 391,1 тыс.).

Фото: сайт Росавиации