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Сибирские регионы потеряли почти десятую часть своих доходов

Главная Экономика
Новосибирск
15:53 1 Июня 2020
бюджет, доход, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Налоговые и неналоговые доходы регионов Сибирского федерального округа (СФО) по итогам первых четырех месяцев 2020 года заметно сократились. Их объем упал на 34 млрд руб. или 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифры назвал ТАСС сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло. С другой стороны, по его данным, в мае регионы СФО получили от федерального резервного фонда компенсацию в размере 15,15 млрд руб. Кроме того, в апреле-мае субъекты федерации получили средства на расходы, непосредственно связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

Как писали Sibnovosti.ru, в середине апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что потери бюджета региона от пандемии могут составить 18 млрд руб. Республика Хакасия, по оценке ее руководства, может недополучить в этом году примерно треть запланированных доходов. Столь же тревожный прогноз относительно своего региона сделал томский губернатор Сергей Жвачкин в конце апреля.

В 2020 году российские регионы освобождены от платежей по бюджетным кредитам, в период с 2021 года по 2024 год они будут выплачивать ежегодно по 5% задолженности, в 2025-2029 годах - остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

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