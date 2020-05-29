В Республике Алтай решили отложить открытие гостиниц

В Республике Алтай продлен запрет на работу туристических объектов. Ранее предполагалось, что они возобновят деятельность с 1 июня.

Новые сроки были определены в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его провел глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

«Считаю необходимым продление ограничений на работу туристических объектов до 22 июня. Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей - главный приоритет», - сказал он.

По данным официального сайта Республики Алтай, в регионе зарегистрировано 110 случаев заражения.

Ранее запрет на работу гостиниц и баз отдыха был продлен в соседнем Алтайском крае. Предполагается, что там санатории возобновят работу 8 июня, а другие средства размещения – 22 июня.

Фото: официальный сайт Республики Алтай