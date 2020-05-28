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Планы ГК «Горкунов» в Новосибирской области вызвали критику в заксобрании

Главная Экономика
Новосибирск
11:06 28 Мая 2020
проект, ферма, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Группа компаний «Горкунов» решила реализовать в Новосибирской области масштабный животноводческий проект. Эти планы вызвали критику со стороны руководства законодательного собрания региона.

Оценку проекту дал вчера спикер областного парламента Андрей Шимкив. Он принял участие в заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, на котором с докладом о состоянии дел в АПК выступил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Хотелось, чтобы об этих новых проектах депутаты знали. Мы впервые слышим. Доволенский район глаза открыл – уже 28 тыс. га отдали… Я хочу к депутатам доволенским обратиться, Александр Владимирович (Морозов), к вам, Сергей Александрович (Гайдук), к вам. По крайней мере, с людьми поговорите, чтобы не отдавали земли на 49 лет.  Мы уже одного монстра создали. Второго создаем… Проект ведь не только инвестиционный. Он, по сути, политический – земля уходит десятками тысяч гектаров», -  процитировал спикера сайт заксобрания.

Андрей Шимкив сослался на публикацию в «Коммерсантъ-Сибирь» о планах ГК «Горкунов» вложить 30 млрд руб. в создание животноводческих хозяйств - 30 ферм до 3 тыс. голов крупного рогатого скота каждая.

Зампредседателя бюджетного комитета Ирина Диденко высказала опасение в связи с тем, что создание гигантских компаний в сельской местности вытесняет с рынка малые и средние предприятия.

«К реализации проекта компания приступила уже сейчас. Ведутся переговоры с районами, берется земля в аренду. Группа подыскивает хозяйства, находящиеся в предбанкротном состоянии, будет их выкупать, вкладывать деньги в их модернизацию. Такие хозяйства уже рассматриваются в Карасукском и Доволенском районах», - сказал заместитель министра сельского хозяйства региона Владимир Пахомов.

До сих пор специализацией ГК «Горкунов» было строительство тепличных комплексов («Толмачевский», «Новосибирский», «Обской»).

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области

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