Реконструкцию новосибирского лагеря «Сказка» завершат в 2021 году

Реконструкция оздоровительного лагеря «Сказка» завершится в 2021 году. Он расположен в черте города Бердска, но принадлежит муниципальным властям Новосибирска. Он предназначен для отдыха детей из малоимущих семей.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, решение о реконструкции было принято два года назад. Она предполагает замену сетей тепло- и водоснабжения, канализации, строительство новой подстанции.

«Реконструкция займет три года. Общая стоимость работ – 69 млн руб. Работы ведутся с опережением графика, две трети плана уже выполнено», – заявил вчера глава города Анатолий Локоть.

Второй этап реконструкции «Сказки» предполагает строительство еще одного корпуса круглогодичного пребывания, а также бассейна и стадиона.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook