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Кризис затронул все компании строительной отрасли - исследование

Главная Экономика
Новосибирск
18:53 27 Мая 2020
строительство, кризис
Автор: Sibnovosti.ru
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Проведенное Фондом «Центр стратегических разработок» (ЦСР) показало, что в целом для отрасли недвижимости и строительства характерны пессимистические настроения относительно финансовых перспектив. Так или иначе, кризис 2020 года затронул 10 из 10 строительных компаний.

«Очевидно, что отрасль пережила шок. Если смотреть на инерционный сценарий, то загадывать на долгосрочную перспективу что-то сложно. Если же посмотреть на то, что будет, если не предпринимать меры поддержки, то к показателям отрасли, которые были достигнуты к концу 2019 года, мы сможем вернуться только через четыре года», - заявил президент ЦСР Александр Синицын.  

«Есть посмотреть на выручку и операционную прибыль, то абсолютное большинство компаний – 92% (выручка) и 89% (прибыль) отмечают их снижение и говорят об ухудшении положения дел», - рассказала руководитель центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова.

52% застройщиков говорят об увеличении кредитной нагрузки.

В то же время 55% представителей отрасли говорят о снижении численности сотрудников или заработных плат.

Несмотря на кризисную ситуацию, застройщики часто отмечают  возможность роста цен на квартиры. На основе экономики ожиданий, в среднем, рост может составить 3-4%.

Помимо темпов снижения ввода в эксплуатацию нового жилья, также наблюдается и сокращение объемов вводимого метража. Большинство компаний говорят о том, что в 2020 – начале 2021 гг. планируется в первую очередь ввод 1-комнатных квартир и сокращение числа ввода 3-4-комнатных квартир.

Налоговая нагрузка занимает второе место в структуре стоимости квадратного метра жилья. На НДС и страховые взносы приходится 50% от всех налоговых поступлений строительной отрасли.

«Если сравнивать стоимость квадратного метра в докризисный и кризисный периоды, то доля налоговой нагрузки сохраняется на уровне 16%. Это важно, так как она опережает такой существенный компонент как расходы по кредитам и займам. В условиях, когда государство старается поддержать строительную отрасль, в том числе стимулируя спрос на покупку жилья, такая весомая роль налоговой нагрузки при формировании цены повышает значимость налоговых льгот как инструмента по стабилизации отрасли», - отметил руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

Проведенное исследование показало не только высокую востребованность мер государственной поддержки, но и сложности с их получением.

«Основные востребованные меры поддержки связаны со снижением налоговой нагрузки», - сказала вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова.

Фото yandex.ru

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