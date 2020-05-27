«Прогресс» построит дом в Новосибирске на условиях масштабного инвестпроекта

Новосибирское ООО «Прогресс» может получить без торгов право аренды примерно 1 га на ул. Забалуева в Ленинском районе. Об этом говорится в распоряжении губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о реализации очередного масштабного инвестпроекта.

Застройщик, со своей стороны, обязан за пять лет построить на отведенном участке многоквартирный жилой дом с жилой площадью почти 15 тыс. кв. м. Из этого объема не менее 373 кв. м передадут обманутым дольщикам.

Кроме того, «Прогресс» обязан вложить средства в завершение двух долгостроев. 22 млн руб. – на ул. Бориса Богаткова,201/3 и 8 млн руб. – на ул. Декабристов,10. Как писали Sibnovosti.ru, эти два дома предполагается ввести в строй до конца 2020 года. Ранее по аналогичной схеме в завершение долгостроя на ул. Бориса Богаткова обязался вложить около 89 млн руб. ООО МЖК «Энергетик».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прогресс» с уставным капиталом более 40 млн руб. было создано в 2017 году. Его основным учредителем указано другое новосибирское ООО - «Комфортстрой».

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