Ограничительные меры плохо сказались на новосибирской промышленности

В Новосибирской области впервые за продолжительное время зарегистрирован спад промышленного производства. Новосибирскстат подвел итоги работы отрасли за первые четыре месяца 2020 года.

Согласно подсчетам статистиков, падение за период с января по апрель составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом обрабатывающие производства продолжили рост. Он отмечен в размере 2,7%. Самое значительное падение – на 12,7% - имеет место в добыче полезных ископаемых.

По итогам первого квартала рост промышленного производства в Новосибирской области был равен 1,2%. В обрабатывающей промышленности он составлял 5,4%.

Напомним, в марте в Новосибирской области начали действовать различные ограничения, связанные с распространением COVID-19. С 6 апреля в регионе разрешили деятельность промышленных и строительных организаций.

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