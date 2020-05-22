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Новосибирск
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Банк добился взыскания с новосибирского завода более 1 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
11:46 22 Мая 2020
завод, банк, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «БКС Банк» о взыскании с ПАО «Тяжстанкогидропресс» 1,05 млрд руб. Взыскание должно быть произведено путем реализации имущества предприятия, говорится в его решении.

Заявление в суд банк подал в начале этого года. Речь идет о взыскании задолженности по кредиту, процентов и неустойки. В материалах дела говорится о том, что «Тяжстанкогидропресс» выступил поручителем по кредиту, который «БКС Банк» предоставил ООО «Сервисный металлоцентр «Стиллайн». Банку в залог были переданы 36 объектов недвижимости, расположенных на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Согласно решению суда, они должны быть выставлены на торги.

ПАО «Тяжстанкогидропресс», по собственным данным, является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. В 2017 году сайт правительства Новосибирской области сообщал о том, что компания «Стиллайн» первоначально была якорным арендатором «Тяжстанкогидропресса», а затем стала его инвестором.

Фото: сайт ПАО «Тяжстанкогидропресс»

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