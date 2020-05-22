Участок новосибирского Гусинобродского шоссе введут в строй до сентября

Первый участок Гусинобродского шоссе в Новосибирске предполагается ввести в строй до 1 сентября. Его реконструкция началась в 2019 году.

Ход работ стал предметом обсуждения на выездном совещании, которое провел мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ранее предполагалось, что работы здесь завершатся в сентябре.

«Из четырехполосной дороги мы делаем шестиполосную. Весь прошлый год ушел на устройство ливневой канализации, перенос коммуникаций… Для нас важно сделать всё качественно, ведь нагрузка на Гусинку очень высокая: здесь новый автовокзал, множество торговых объектов, соответственно, много приезжих, прежде всего со стороны Кузбасса», - привел слова главы города пресс-центр мэрии.

Протяженность участка первого этапа от ул. Коминтерна до ул. Дегтярева составляет 1,08 км. Стоимость работ - 274,6 млн руб. Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года на Гусинобродском шоссе был открыт новый автовокзал Новосибирска, что значительно увеличило здесь интенсивность движения.

Ко второму этапу реконструкции на участке от ул. Дегтярева до городской черты (около 3 км) дорожники приступят в 2021 году.

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook