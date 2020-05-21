Продаются магазины новосибирского «Холидея» в пяти регионах

На торги выставлено очередное имущество новосибирского ООО «Компания Холидей» - некогда крупнейшего сибирского ритейлера. На этот раз речь идет, прежде всего, о зданиях и помещениях магазинов, находящихся в залоге ООО «Грос Ритейл».

Объявление о предстоящем аукционе сегодня опубликовал арбитражный управляющий Трофим Кузнецов. Он назначен на 30 июня. ООО «Компания Холидей» находится в стадии конкурсного производства.

Имущество разбито на 22 лота. Объекты расположены в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, а также в Алтайском крае.

Самая высокая начальная цена – 295,9 млн руб. – у последнего лота. В него вошло здание на Бердском шоссе, 61 в Новосибирске (по адресу Бердское шоссе, 61/1 указан главный офис компании). Его площадь составляет 9,2 тыс. кв. м. За 171,7 млн руб. выставлено здание на ул. Шумакова в Барнауле площадью 7,6 тыс. кв. м с право аренды земельного участка, на котором оно расположено.

Фото: электронный справочник 2ГИС