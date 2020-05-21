Жители Новосибирской области перебираются из-за черты бедности

Число жителей Новосибирской области, располагающих доходами ниже величины прожиточного минимума, за год несколько сократилось. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Ведомство подвело итоги исследования уровня бедности в регионе в 2019 году. По его предварительной оценке, среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума имели 395,96 тыс. человек. Это 14,2% населения Новосибирской области.

В 2018 году 16% населения Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума (446,1 тыс. человек). Таким образом, за год доля наименее обеспеченного населения снизилась на 1,8% или примерно на 50 тыс. человек. Это примерно численность населения Черепановского района региона.

Но исследование Новосибирскстата также показало и некоторый рост социального неравенства. Если по итогам 2018 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 26,6% денежных доходов, то по итогам 2019-го – уже 27,8%.

Фото: сайт Новосибирскстата