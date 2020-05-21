21 мая
Новосибирск
погода +14 °C
72.34
 
€ 79.18
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Жители Новосибирской области перебираются из-за черты бедности

Главная Экономика
Новосибирск
14:05 21 Мая 2020
статистика, бедность, прожиточный минимум
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число жителей Новосибирской области, располагающих доходами ниже величины прожиточного минимума, за год несколько сократилось. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Ведомство подвело итоги исследования уровня бедности в регионе в 2019 году. По его предварительной оценке, среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума имели 395,96 тыс. человек. Это 14,2% населения Новосибирской области.

В 2018 году 16% населения Новосибирской области имели среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума (446,1 тыс. человек). Таким образом, за год доля наименее обеспеченного населения снизилась на 1,8% или примерно на 50 тыс. человек. Это примерно численность населения Черепановского района региона.

Но исследование Новосибирскстата также показало и некоторый рост социального неравенства. Если по итогам 2018 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 26,6% денежных доходов, то по итогам 2019-го – уже 27,8%.

Фото: сайт Новосибирскстата

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Борющиеся с COVID-19 медики Сибири получат доплату за май в объеме 3,54 млрд рублей

Борющиеся с COVID-19 медики Сибири получат доплату за май в объеме 3,54 млрд рублей

20 Мая 2020 г.
Более трети этой суммы приходится на Новосибирскую область и Красноярский край
Новости Новосибирска: Сибирский туризм несет убытки от коронавируса

Сибирский туризм несет убытки от коронавируса

20 Мая 2020 г.
Турбизнес Республики Алтай может потерять за апрель-июнь 240 млн рублей выручки
Новости Новосибирска: Продажи велосипедов в Сибири приобрели вирусный характер

Продажи велосипедов в Сибири приобрели вирусный характер

19 Мая 2020 г.
В интернете зафиксирован ажиотажный спрос на велосипеды
Новости Новосибирска: В России в апреле отмечено резкое снижение ВВП

В России в апреле отмечено резкое снижение ВВП

19 Мая 2020 г.
Так, этот показатель в 2020 году составил 6,3 трлн рублей, что на 2,4 трлн рублей меньше, чем в 2019 году.
Новости Новосибирска: Экспорт новосибирских товаров вырос в полтора раза

Экспорт новосибирских товаров вырос в полтора раза

19 Мая 2020 г.
Среди новых крупных партнеров внешней торговли – Болгария и Латвия
Новости Новосибирска: К новому новосибирскому госпиталю подвели дорогу

К новому новосибирскому госпиталю подвели дорогу

19 Мая 2020 г.
Медучреждение расположено на территории бывшего Военного городка №17
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

Следователи проверят выплату надбавок сибирским медикам

18 Мая 2020 г.
Проверки проходят в нескольких регионах
Новости Новосибирска: В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

В Новосибирской области продолжает расти число пациентов с COVID-19

19 Мая 2020 г.
Общее число летальных исходов достигло 22
Новости Новосибирска: Тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» признан лучшим в России

Тренер новосибирского волейбольного «Локомотива» признан лучшим в России

20 Мая 2020 г.
Всероссийская федерация волейбола подвела итоги голосования болельщиков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19