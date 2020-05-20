Борющиеся с COVID-19 медики Сибири получат доплату за май в объеме 3,54 млрд рублей

Регионы Сибирского федерального округа получат 3,54 млрд руб. на выплату медикам, борющимся с COVID-19, за май. Это следует из распоряжения правительства РФ, датированного 15 мая.

Речь в документе идет о межбюджетных трансфертах, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам регионов за счет резервного фонда российского правительства.

Примерно треть суммы для СФО приходится на два региона. Это Новосибирская область (729,06 млн руб.) и Красноярский край (543,5 млн руб.). Омская область получит 471,5 млн руб., Алтайский край – 435,5 млн руб.

В начале этой недели стало известно о том, что Следственный комитет России проводит в ряде регионов проверку того, как выплачиваются надбавки медикам, ведущим борьбу с COVID-19. В числе таких субъектов федерации сайт ведомства назвал Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области.

Фото: сайт правительства Новосибирской области