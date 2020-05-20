Сибирский туризм несет убытки от коронавируса

Туристическая отрасль Республики Алтай может потерять за апрель-июнь порядка 240 млн руб. выручки. Об этом ТАСС сообщили в минэкономразвития региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение, по предварительным оценкам, составит 42% - с 571 млн руб. до 331 млн руб. Причиной падения доходов стали ограничительные меры, введенные из-за эпидемии COVID-19. Бронирование в гостиницах и на турбазах приостановлено до 1 июня.

Республику Алтай ежегодно посещают не менее 2 млн туристов. В турбизнесе республики задействовано 8,5 тыс. человек.

Власти Республики Бурятия ожидают, что убыток туристической отрасли в 2020 году составит около 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила министр туризма региона Мария Бадмацыренова. По ее словам, гостиницы на Байкале откроются 29 мая, пока только для жителей Бурятии и Иркутской области.

Фото: официальный сайт Республики Алтай