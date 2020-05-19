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Продажи велосипедов в Сибири приобрели вирусный характер

Главная Экономика
Новосибирск
16:48 19 Мая 2020
велосипед, продажа, спрос
Автор: Sibnovosti.ru
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Велосипеды стали предметом повышенного спроса со стороны жителей сибирских городов в период эпидемии. Об этом свидетельствуют данные, приведенные интернет-сервисом бесплатных объявлений «Авито».

В Красноярске спрос пользователей сервиса на велосипеды в апреле и первой половине мая увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Новосибирске зафиксирован рост на 78%, в Омске – на 77%, в Барнауле – на 67%. В среднем в России рост составил 36%.

По данным «Авито», «велосипед» занял второе место в топе поисковых запросов в первой неделе мая. Соответственно, выросла и их цена. Велосипеды в Новосибирске подорожали на 21%. В среднем такая покупка обойдется в 8,4 тыс. руб.

«Эксперты компании связывают эту динамику с отсутствием привычных для россиян развлечений и потребностью в подвижных занятиях. Многие приобретают велосипеды как легкий и нескучный способ поддерживать себя в форме», - объясняют тенденцию в «Авито».

Фото: pixabay.com

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