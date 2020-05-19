Экспорт новосибирских товаров вырос в полтора раза

В первом квартале 2020 года значительно вырос объем экспорта из Новосибирской области. Это следует из данных внешнеэкономической деятельности, опубликованных Сибирским таможенным управлением.

Согласно подсчетам таможенников, объем экспорта из региона за январь-март 2020 года достиг $687,8 млн. Для сравнения, показатель за аналогичный период прошлого года - $445,8 млн. Таким образом, рост составил $242 млн или 53,8%.

Крупнейшим зарубежным покупателем продукции Новосибирской области остается Китай. В первом квартале 2020 года продажи туда составили $138,8 млн. Это пятая часть всего новосибирского экспорта. Объем поставок в Казахстан, который занимает второе место, сохранился примерно на уровне прошлого года -$83,8 млн вместо $84,5 млн.

Значительно вырос объем экспорта в целый ряд государств. Например, экспорт в Болгарию достиг $70,9 млн, что позволило этой стране опередить Германию и занять третье место в перечне покупателей товаров из Новосибирской области. Стоит также отметить рост поставок в Латвию. В первом квартале они составил $45,4 млн (годом ранее – всего $2,7 млн).

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