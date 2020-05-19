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К новому новосибирскому госпиталю подвели дорогу

Главная Экономика
Новосибирск
11:36 19 Мая 2020
строительство, дорога, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске отремонтировали и частично достроили дорогу к новому госпиталю. Работа была проведена за четверо суток.

Новое медицинское учреждение расположено на территории военного госпиталя №425 на территории бывшего Военного городка №17 в Октябрьском районе. Участок ул. Воинской протяженностью 0,7 км, на котором шли работы, ведет от ул. Бориса Богаткова к его проходной, уточнил пресс-центр мэрии.

«Дорога здесь формально была, но находилась в очень плохом состоянии. К решению задачи подключились несколько уровней власти: организация всей работы легла на муниципалитет, на наше управление дорожного строительства, а финансовую поддержку оказало правительство Новосибирской области. Районная администрация обеспечила благоустройство территории – здесь были завалы старых деревьев и строительного мусора, они все это вывезли», – рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Демина, работы обошлись в 5,5 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе 2020 года губернатор Андрей Травников своим постановлением создал комиссию, которая будет управлять процессом комплексной реновации территории бывшего Военного городка №17. В 2017 году мэрия восстановила здесь ул. Василия Старощука, которую передали в ведение муниципалитета.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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