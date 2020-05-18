Коронавирус снизил собираемость коммунальных платежей в Сибири

Собираемость коммунальных платежей в апреле ни в одном из регионов Сибирского федерального округа (СФО) не превысила 90%. Цифры были названы в ходе окружного совещания, которое провел сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло.

Совещание было посвящено прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов и задачам на следующий осенне-зимний период. Оно состоялось вчера.

«В связи с введением в регионах режима самоизоляции, временной отменой взыскания штрафов и пени за неоплату коммунальных услуг во всех субъектах федерации округа отмечается снижение платежной дисциплины. В апреле 2020 года собираемость платежей составила от 62% в Республике Хакасия до 89% в Иркутской области. При этом в ряде регионов наблюдается значительный рост задолженности за коммунальные услуги», - отметил сайт полпреда по итогам совещания.

Участникам совещания, помимо прочего, было указано в постоянном режиме отслеживать финансовое состояние коммунальных предприятий, оказывать содействие в реструктуризации долгов и обеспечить погашение задолженности организациями бюджетной сферы.

Как сообщил технический директор «Сибирской генерирующей компании» (СГК) Олег Петров, в ходе подготовки к новому сезону компания вложит в ремонтную кампанию 10 млрд руб. В частности, по данным пресс-службы Новосибирского филиала СГК, будет отремонтировано 144 погонных км тепловых сетей. Больше всего – в Барнауле (32 км) и Новосибирске (31,4 км).