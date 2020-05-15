Мэрия Новосибирска готова предоставить бизнесменам льготы по аренде

Новосибирская мэрия подготовила пакет мер для поддержки малых и средних предпринимателей. Они касаются тех бизнесменов, которые арендуют муниципальное имущество и земельные участки.

Согласно разработанному документу, субъекты малого и среднего бизнеса, а также нестационарные торговые и мобильные объекты смогут получить отсрочку по платежам. Кроме того, если малые и средние предприниматели были вынуждены полностью приостановить свою деятельность, то они смогут рассчитывать на полное освобождение от уплаты арендных платежей. Льготы предоставляются на три месяца с апреля по июнь.

«По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 млн руб. Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее, мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности», - прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, предложенные меры будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета, которая пройдет 20 мая.