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Мэрия Новосибирска готова предоставить бизнесменам льготы по аренде

Главная Экономика
Новосибирск
17:14 15 Мая 2020
мэр, поддержка, аренда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирская мэрия подготовила пакет мер для поддержки малых и средних предпринимателей. Они касаются тех бизнесменов, которые арендуют муниципальное имущество и земельные участки.

Согласно разработанному документу, субъекты малого и среднего бизнеса, а также нестационарные торговые и мобильные объекты смогут получить отсрочку по платежам. Кроме того, если малые и средние предприниматели были вынуждены полностью приостановить свою деятельность, то они смогут рассчитывать на полное освобождение от уплаты арендных платежей. Льготы предоставляются на три месяца с апреля по июнь.

«По предварительной оценке, данные меры обойдутся бюджету Новосибирска в 860 млн руб. Это не физические деньги, а выпадающие доходы, которых мы не досчитаемся в бюджете города. Тем не менее, мы понимаем, что это необходимо сделать, поскольку бизнес испытывает большие трудности», - прокомментировал ситуацию мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, предложенные меры будут вынесены на рассмотрение сессии горсовета, которая пройдет 20 мая.

 

 

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