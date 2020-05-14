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В сибирские банки попадает все меньше фальшивых банкнот

Главная Экономика
Новосибирск
13:16 14 Мая 2020
банк, банкнота, фальшивомонетчик
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года в банковском секторе Сибирского федерального округа (СФО) было выявлено 344 фальшивых российских банкнот. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее резкое сокращение числа таких случаев Сибирское ГУ Банка России зафиксировало в Кемеровской области (в пять раз), в Алтайском крае (в четыре раза) и в Новосибирской области (примерно вдвое). Но в СФО есть и регионы, где количество таких фальшивок выросло. Это Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.

«Поддельные рубли попадают в банки в основном с выручкой бизнеса, реже – напрямую от людей … С прошлого года на базе Университета Банка России открыт бесплатный курс для кассиров по изучению признаков подлинности банкнот», – отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

На банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб. приходится 95% всех подделок. Наибольшее количество подделок в Сибири в первом квартале этого года обнаружили в банках Новосибирской области (98 шт.), наименьшее – в Республике Тува (1 шт.).

Фото: пресс-служба Сибирского ГУ Банка России

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