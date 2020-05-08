Для гимназии в новосибирском Академгородке построят новое здание

В новосибирском Академгородке началось строительство нового здания для гимназии №3. Оно будет рассчитано на 1,1 тыс. мест.

В настоящее время МБОУ «Гимназия №3» располагается в здании постройки 1958 года. Оно рассчитано на 550 мест, но в настоящее время там обучается более 1 тыс. детей.

«Для строительства нового здания будет применен экономически эффективный типовой проект… По проекту здание будет разной этажности – от двух до четырех этажей с несколькими спортивными залами, актовым залом и столовой», - сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Проект предполагается завершить в 2022 году. В этом году на его реализацию бюджет региона направит 150 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2018 года на встрече с общественностью глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников сообщил о том, что в 2020-м начнется строительство пристройки к гимназии №3.