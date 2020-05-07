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Тесты на коронавирус будут делать в новосибирском Биотехнопарке

Главная Экономика
Новосибирск
16:41 7 Мая 2020
вирус, парк, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском Биотехнопарке приступили к лабораторной диагностике COVID-19. Первоначально здесь будут анализировать до 100 проб в день.

«Мы решили проводить диагностику COVID-19, поскольку понимаем, насколько важно сейчас проводить массовое и оперативное тестирование жителей нашего региона. Мы провели дополнительное обучение специалистов, доукомплектовали лаборатории медицинской техникой, приобрели все необходимые защитные средства, получили допуски», - привела пресс-служба Биотехнопарка комментарий его гендиректора Александра Иванова.

В сообщении также указывается, что пробы для исследования будут поступать из государственных медицинских учреждений Новосибирской области, а также из частных лабораторий. Наличие коронавируса будет выявляться с помощью метода полимеразной цепной реакции, а результат тестирования будет готов в течение суток.

Биотехнопарк расположен в наукограде Кольцово, где также находится государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». К настоящему времени в регионе сделано 48,8 тыс. тестов на коронавирус. Число новых случаев заражения COVID-19 в последние дни превышает 60 за сутки.

Фото: сайт Биотехнопарка

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