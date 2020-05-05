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Академик РАН: в 2020 и 2021 годах предприятием в РФ необходимо выделить 10 трлн рублей помощи каждый год

Главная Экономика
Новосибирск
18:13 5 Мая 2020
россия, кризис, бизнес, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприятиям в России необходимо увеличить объемы государственной помощи и выделить 10 трлн рублей в 2020 году и 10 трлн рублей в 2021 году. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой РАНХиГС, основатель ЭФ НГУ Абел Аганбегян. Он принял участие в онлайн-семинаре «Экономика России и мира в условиях пандемии коронавируса 2020 года», организованном экономическим факультетом Новосибирского  государственного университета, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Предприятием необходимо выделить большие суммы, особенно убыточным, но в основном использовать кредиты», - сказал он.

Абел Аганбегян высоко оценил шаги, предпринимаемые президентом и правительством по поддержке делового сообщества, при этом отметив, что власти «не оценивают в полной мере тяжесть социальных и экономических последствий». «Они пытаются бороться с короновирусом в основном административными путями и льготами», не имея полноценной программы, сказал академик РАН.

В то же время он констатировал, что последствия нынешнего кризиса «будут неизмеримо хуже, чем кризис 2008-2009 года». По его словам, главными  социально-экономическими последствиями кризиса станут: сокращение доходов населения на 5-10%, увеличение безработицы на 5-10 млн человек, увеличение числа бедных минимум на 10 млн человек, сокращение производства на 6-8%.

Говоря о распространении COVID-19, Абел Аганбегян отметил, что Россия идет по европейскому пути. «Пока мы прошли, по оценкам экспертов, только треть пути и даже еще не вышли на плато. Видимо, на плато мы выйдем в конце мая, в худшем случае в июне», - сказал академик РАН, добавив, что  число заболевших коронавирусом в России, когда нынешний этап закончится, по прогнозам составит 400-450 тыс человек, 90%  из которых вылечатся к концу июля 2020 года.

Фото с сайта НГУ

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