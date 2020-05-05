Регионам РФ разрешили не платить взносы по бюджетным кредитам в 2020 году

Российские регионы в 2020 году могут не платить взносы по бюджетным кредитам из-за распространения коронавирусной ситуацией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

В 2020 году российские субъекты полностью освобождаются от погашения долга. В 2021 и 2022 году они должны будут выплачивать по 5% задолженности каждый год, а в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», - говорится в документе.