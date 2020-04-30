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Новосибирские депутаты просят вернуть субсидию сельхозпроизводителям

Главная Экономика
Новосибирск
15:45 30 Апреля 2020
новосибирск, сельское хозяйство, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
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Заксобрание Новосибирской области предложило вернуть практику «погектарной поддержки» для крупных сельскохозяйственных предприятий. Депутаты приняли соответствующее обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Поводом для такого обращения стали изменения в «Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку сельскохозяйственного производства…». Их внесло правительство России в январе 2020 года. Теперь субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ по ставке на гектар посевной площади могут получить только малые предприятия (до 100 работников и до 800 млн руб. годовой выручки).

В результате, 90 сельхозпредприятий Новосибирской области лишились поддержки на сумму 206 млн руб.). Их суммарная посевная площадь составляет 0,4 млн га.

«В первую очередь, в эту категорию попали сельскохозяйственные предприятия с круглогодичным производственным циклом, для которых данная субсидия стимулировала предприятие на сохранение и увеличение посевных площадей, а также компенсировала часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ. Это именно те предприятия, которые являются основными работодателями и налогоплательщиками в сельских поселениях», - отметили в новосибирском парламенте.

В обращении предлагается отнести к числу получателей «погектарной поддержки» и средние предприятия с числом работающих до 250 человек.

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