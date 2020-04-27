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Новосибирская область оказалась первой в СФО по размеру депозита на душу населения

Главная Экономика
Новосибирск
14:00 27 Апреля 2020
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Объем депозитов на душу населения в Новосибирской области составляет 164,9 тыс. руб. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе.

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения подготовило агентство «РИА Рейтинг». Данные в нем приводятся на 1 марта 2020 года.

Новосибирская область, несмотря на прирост вкладов за последние два года на 23%, занимает лишь 21-е место в возглавляемом Москвой (858,7 тыс. руб.) рейтинге. В первой тройке сибирских регионов находятся также Томская и Иркутская области – по 133,9 тыс. руб. и, соответственно, 38-39-е места в рейтинге.

Что касается регионов Дальневосточного федерального округа, то в топ-10 их сразу четыре – Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатский край и Чукотский автономный округ. Забайкальский край с показателем 80,5 тыс. руб. занимает лишь 72-е место. Он немного опередил Республику Бурятия – 67,2 тыс. руб. и 74-е место.

«За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или 5 трлн руб. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тыс. руб. депозитов», - отметили составители рейтинга.

Фото: pixabay.com

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