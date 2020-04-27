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Крупнейший в мире китайский контейнеровоз отправился в первый рейс

Главная Экономика
Новосибирск
13:29 27 Апреля 2020
общество, экономика, груз
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупнейший в мире контейнеровоз HMM Algeciras вместимостью 24 тыс. стандартных 20-футовых контейнеров (TEU) 26 апреля вышел в свой первый рейс из порта города Циндао в провинции Шаньдун в Восточном Китае. По данным «Международного радио Китая», длина судна составляет 399,9 м, ширина - 61,03 м, площадь палубы - более 24 тыс. кв. м.

Это примерно равно площади трех с половиной стандартных футбольных полей, заявил заместитель гендиректора компании Qingdao Qianwan United Container Terminal в порту Циндао Чжан Цзюнь. Контейнеровоз HMM Algeciras может перевозить примерно на 200 контейнеров больше подобного судна, ранее считавшегося крупнейшим в мире, добавил Чжан Цзюнь. Если соединить между собой все 24 тыс. контейнеров, которые может вместить HMM Algeciras при полной загрузке, получится цепочка общей длиной 150 км.

Недавно спущенный на воду в Республике Корея контейнеровоз HMM Algeciras сегодня утром прибыл без груза в порт Циндао, а во второй половине дня отправился в Пусан, груженный 4 560 контейнерами с химической, механической, электротехнической продукцией и вспомогательными продовольственными товарами. В последовательности захода контейнеровоза в порты значатся следующие географические пункты: Нинбо, Шанхай, Яньтянь, Суэцкий канал, Роттердам, Гамбург, Антверпен и Лондон.

«Мы уверены в экономике Китая, пропускной способности порта Циндао, а также в его качественном обслуживании и эффективности», -- заявил председатель китайского отделения компании Hyundai Merchant Marin Ли Джу Мен.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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