Началось строительство Центрального моста в Новосибирске

В Новосибирске началось строительство четвертого (Центрального) автомобильного моста через Обь. Здесь началась отсыпка площадок для сооружения опор, завозятся металлоконструкции пролетных строений и техника.

Напомним, объект возводится по концессионному соглашению, подписанному Новосибирской областью с ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в группу ВИС) в декабре 2017 года. Основной объем работ будет выполнен генподрядчиком – ООО «Производственная фирма ВИС» и другими компаниями холдинга.

«Два бетонных завода будут смонтированы на площадке в ближайшие полтора месяца… В этом году по проекту планируется освоить порядка 5,2 млрд руб. Планируется приступить к сооружению мостового перехода непосредственно в русле реки, в ближайшее время начнутся работы по устройству основания опор. Также запланировано начало работ по тоннелю через Транссибирскую магистраль и эстакаде основного хода, сейчас получаем необходимые разрешительные документы. В планах этого года также приступить к сооружению пилона моста», - приводит сайт группы ВИС слова заместителя гендиректора СКК Евгения Фирсова.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, при строительстве учитывается комфорт граждан, проживающих рядом с будущим мостом. В школах, домах и квартирах устанавливают шумозащитные окна.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство объекта протяженностью около 5 км должно быть завершено в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. из которых 26,2 млрд руб. – средства федерального бюджета, 8,2 млрд руб. – концессионера, 2,6 млрд руб. – областного бюджета. К настоящему времени освоено 3 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области