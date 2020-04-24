24 апреля
Новосибирск
погода +11 °C
75.13
 
€ 81.15
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Началось строительство Центрального моста в Новосибирске

Главная Экономика
Новосибирск
09:51 24 Апреля 2020
строительство, мост, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске началось строительство четвертого (Центрального) автомобильного моста через Обь. Здесь началась отсыпка площадок для сооружения опор, завозятся металлоконструкции пролетных строений и техника.

Напомним, объект возводится по концессионному соглашению, подписанному Новосибирской областью с ООО «Сибирская концессионная компания» (СКК, входит в группу ВИС) в декабре 2017 года. Основной объем работ будет выполнен генподрядчиком – ООО «Производственная фирма ВИС» и другими компаниями холдинга.

«Два бетонных завода будут смонтированы на площадке в ближайшие полтора месяца… В этом году по проекту планируется освоить порядка 5,2 млрд руб. Планируется приступить к сооружению мостового перехода непосредственно в русле реки, в ближайшее время начнутся работы по устройству основания опор. Также запланировано начало работ по тоннелю через Транссибирскую магистраль и эстакаде основного хода, сейчас получаем необходимые разрешительные документы. В планах этого года также приступить к сооружению пилона моста», - приводит сайт группы ВИС слова заместителя гендиректора СКК Евгения Фирсова.  

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, при строительстве учитывается комфорт граждан, проживающих рядом с будущим мостом. В школах, домах и квартирах устанавливают шумозащитные окна.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство объекта протяженностью около 5 км должно быть завершено в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. из которых 26,2 млрд руб. – средства федерального бюджета, 8,2 млрд руб. – концессионера, 2,6 млрд руб. – областного бюджета. К настоящему времени освоено 3 млрд руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России резко снизился потребительский спрос

В России резко снизился потребительский спрос

23 Апреля 2020 г.
Наибольшее падение отмечено в таких сегментах как: одежда (падение на 21%), косметика (на 32%) и алкоголь (на 38%)
Новости Новосибирска: Экспорт лесоматериалов из Сибири потерял 8,9%

Экспорт лесоматериалов из Сибири потерял 8,9%

23 Апреля 2020 г.
В СТУ подвели итоги первого квартала 2020 года
Новости Новосибирска: План для Сибири - 15,3 млн тонн зерновых

План для Сибири - 15,3 млн тонн зерновых

22 Апреля 2020 г.
В сибирских регионах начались полевые работы
Новости Новосибирска: Поставки алтайской гречки новосибирцам выросли вдвое

Поставки алтайской гречки новосибирцам выросли вдвое

22 Апреля 2020 г.
С начала года объем ввоза этой продукции в регион превысил 2 тыс. тонн
Новости Новосибирска: Новосибирская промышленность немного подросла

Новосибирская промышленность немного подросла

21 Апреля 2020 г.
Новосибирскстат подвел итоги первого квартала
Новости Новосибирска: Продажа бензина в России стала убыточной

Продажа бензина в России стала убыточной

21 Апреля 2020 г.
Стоимость бензина на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости, и нефтяники начали продавать его на бирже себе в убыток.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области могут появиться электронные пропуска

В Новосибирской области могут появиться электронные пропуска

23 Апреля 2020 г.
В Минкомсвязи РФ сообщили о заявках на внедрение этой системы от 21 региона
Новости Новосибирска: На карте заражения COVID-19 в Новосибирской области два новых района

На карте заражения COVID-19 в Новосибирской области два новых района

20 Апреля 2020 г.
За сутки выявлено 24 случая заболевания
Новости Новосибирска: Новосибирские власти решили выяснить причину роста числа детей в детсадах

Новосибирские власти решили выяснить причину роста числа детей в детсадах

20 Апреля 2020 г.
Будут искать предприятия, нарушающие режим самолизоляции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19