Экспорт лесоматериалов из Сибири потерял 8,9%

В первом квартале 2020 года экспорт сибирского леса потерял 8,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги внешнеэкономической деятельности отрасли подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Согласно подсчетам таможенников, экспорт сибирских лесоматериалов за первые три месяца составил почти $557 млн. При этом зарубежные поставки обработанных лесоматериалов сократились до 3,5 млн куб. м или до $490,9 млн (уменьшение в физическом и стоимостном объемах на 8,3 и 2,3% соответственно). Стоит отметить также, что стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 11,8%, зато в страны СНГ вырос сразу на 40,1%.

Крупнейшим покупателем сибирского леса остается Китай. На него приходится почти две трети экспорта этой продукции.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления