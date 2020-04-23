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Экспорт лесоматериалов из Сибири потерял 8,9%

Главная Экономика
Новосибирск
12:23 23 Апреля 2020
лес, экспорт, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года экспорт сибирского леса потерял 8,9% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Итоги внешнеэкономической деятельности отрасли подвели в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Согласно подсчетам таможенников, экспорт сибирских лесоматериалов за первые три месяца составил почти $557 млн. При этом зарубежные поставки обработанных лесоматериалов сократились до 3,5 млн куб. м или до $490,9 млн (уменьшение в физическом и стоимостном объемах на 8,3 и 2,3% соответственно). Стоит отметить также, что стоимостной объем экспорта лесоматериалов в страны дальнего зарубежья сократился на 11,8%, зато в страны СНГ вырос сразу на 40,1%.

Крупнейшим покупателем сибирского леса остается Китай. На него приходится почти две трети экспорта этой продукции.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

 

 

 

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