План для Сибири - 15,3 млн тонн зерновых

В этом году регионы Сибири должны собрать 15,3 млн т зерна. Об этом сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло в ходе совещания, которое он провел сегодня.

В целом в СФО семян запасено в необходимом количестве, минеральных удобрений закуплено больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении на сайте полпреда по итогам совещания. В хозяйствах регионов подготовлено 90% от требующегося количества техники. Основные работы начнутся в первой декаде мая.

Большая часть зерна, производимого в Сибири, приходится на Алтайский край, Новосибирскую и Омскую области.

По данным министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в этом году общая посевная площадь в регионе возрастет на 36,5 тыс. га и составит 2,26 млн га. При этом зерновыми и зернобобовыми будет занято 1,46 млн га. В Алтайском крае зерновые предполагается посеять на площади 3,26 млн га (плюс 90 тыс. га к уровню прошлого года). В Омской области сельскохозяйственные культуры в целом будут посеяны на площади 2,95 млн т.