Поставки алтайской гречки новосибирцам выросли вдвое

Поставки гречневой крупы в Новосибирскую область в этом году выросли вдвое. Тенденцию отметили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, с начала года в область ввезли более 2 тыс. т этой продукции. Поставки осуществлялись из единственного региона – Алтайского края.

При этом, как отметили в региональном управлении Россельхознадзора, общий объем ввоза круп в Новосибирскую область даже немного сократился. С 21,2 тыс. т за аналогичный период прошлого года до 21,04 тыс. т.

Доля Алтайского края в производстве гречки в Сибирском федеральном округе составляет 94,6%, в России – 45%. При введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса гречка на некоторое время стала продуктом ажиотажного спроса в ряде регионов.

Фото: официальный сайт Алтайского края