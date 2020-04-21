Новосибирская промышленность немного подросла

В первом квартале 2020 года промышленность Новосибирской области выросла на 1,2%. Это значительно меньше, чем по итогам прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги работы промышленности в регионе подвели в Новосибирскстате. По данным ведомства, индекс промпроизводства составил 101,2%. Как писали Sibnovosti.ru, этот показатель по итогам 11 месяцев прошлого года составлял 102,1%. Для сравнения, рост по итогам первого квартала 2019 года в Новосибирской области составлял 4,3%.

Снижение темпа роста произошло из-за спада в добывающей промышленности. Здесь падение по итогам первого квартала 2020 года составило 12,9% к уровню января-марта прошлого года. Рост же в обрабатывающих производствах превысил 5%.

Согласно подсчетам Новосибирскстата, рост в металлургии региона составил 23,4%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 29,3%, лекарственных средств и медицинских материалов - 22,3%.

Фото: сайт полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе