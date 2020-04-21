Продажа бензина в России стала убыточной

Стоимость бензина на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости, и нефтяники начали продавать его на бирже себе в убыток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты экспертов «Аналитика товарных рынков».

Оптовые цены на бензин марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 13 по 19 апреля снизились на 4,2 тыс. рублей или почти 11%, до 35,77 тыс. рублей за тонну. Таким образом, нефтяники, продающие бензин АИ-92 на бирже, получают чистый убыток около 2,3 тыс. рублей на тонну.

Снижение оптовых цен произошло из-за резкого падения спроса на бензин на российских АЭС на фоне ограничительных мер для борьбы с коронавируса.