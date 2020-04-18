В шести сибирских регионах «мусорные» регоператоры могут прекратить работу

В нескольких сибирских регионах могут прекратить деятельность региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Причина такой угрозы заключается в финансовом состоянии компаний, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возможности прекращения работы операторов говорится в презентации «Российского экологического оператора». Документ есть в распоряжении ТАСС. В числе 20 российских регионов указаны республики Тува, Алтай и Хакасия, Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский край.

«При этом число регионов, где складывается критическая ситуация с финансовым состоянием регоператоров, может вырасти в ближайшее время до 35, сообщил гендиректор РЭО Илья Гудков в ходе видеоконференции с Советом федерации, не называя регионы. По его словам, собираемость платежей за оказание услуг по вывозу отходов упала до 60% в апреле. В случае сохранения режима самоизоляции она может упасть до 40% в дальнейшем», - отмечает информагентство.

Как писали Sibnovosti.ru, проблемы с вывозом мусора и расчетами с регоператором возникали во всех названных сибирских регионах.