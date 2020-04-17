17 апреля
Новосибирск
погода +15 °C
74.71
 
€ 81.28
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Регионам РФ разрешили кредитовать друг друга

Главная Экономика
Новосибирск
15:29 17 Апреля 2020
россия, регионы, госдума, закон, кредиты
версия для печати Ico_print

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, разрешающий регионам давать друг другу кредиты на срок до трех лет.

Кроме того, принятым документом закрепляется право кабмина в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования, а также предоставлять госгарантии с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего государственного долга, программ госзаимствований и госгарантий, сообщает РИА Новости.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это даст регионам большую маневренность.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Участок у новосибирского Академпарка оставили за наукой и производством

Участок у новосибирского Академпарка оставили за наукой и производством

16 Апреля 2020 г.
Мэрия не согласилась с идеей перезонирования
Новости Новосибирска: В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

15 Апреля 2020 г.
Первый этап объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году
Новости Новосибирска: В Республике Алтай появится агропромышленный парк

В Республике Алтай появится агропромышленный парк

15 Апреля 2020 г.
В 2020 году планируется открыть производства напитков, меда, кедрового ореха
Новости Новосибирска: Приостановлено выполнение авиарейса из Горно-Алтайска в Красноярск

Приостановлено выполнение авиарейса из Горно-Алтайска в Красноярск

14 Апреля 2020 г.
Ранее были прекращены полеты из Республики Алтай в Москву
Новости Новосибирска: Алтайские туристические организации хотят приступить к работе с 1 мая

Алтайские туристические организации хотят приступить к работе с 1 мая

13 Апреля 2020 г.
Но ограничения действуют до 1 июня
Новости Новосибирска: При негативном развитии событий российская экономика может восстановиться только в 2023 году – аналитики

При негативном развитии событий российская экономика может восстановиться только в 2023 году – аналитики

10 Апреля 2020 г.
При оптимистичном развитии ситуации, российская экономика восстановится к середине 2021 года.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Городская клиническая больница №11 в Новосибирске станет сортировочным центром

Городская клиническая больница №11 в Новосибирске станет сортировочным центром

15 Апреля 2020 г.
В учреждение будут доставлять пациентов с подозрением на COVID-19
Новости Новосибирска: В новосибирском вузе восстановили деревянный истребитель Ла-5

В новосибирском вузе восстановили деревянный истребитель Ла-5

15 Апреля 2020 г.
Самолет передадут музею в Свердловской области
Новости Новосибирска: Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

Новосибирские школы сами выберут дату завершения учебного года

16 Апреля 2020 г.
Минобразования региона разослало письмо в муниципалитеты
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19