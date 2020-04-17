Регионам РФ разрешили кредитовать друг друга

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, разрешающий регионам давать друг другу кредиты на срок до трех лет.

Кроме того, принятым документом закрепляется право кабмина в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования, а также предоставлять госгарантии с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего государственного долга, программ госзаимствований и госгарантий, сообщает РИА Новости.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это даст регионам большую маневренность.