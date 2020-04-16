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Участок у новосибирского Академпарка оставили за наукой и производством

Главная Экономика
Новосибирск
15:12 16 Апреля 2020
территория, застройка, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Участок земли у новосибирского Академпарка останется зоной научно-производственной застройки. Мэрия Новосибирска не поддержала идею изменить статус этой территории, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об участке в границах ул. Кутателадзе, Демакова, Николаева и Инженерной. Сам Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) расположен на ул. Николаева.

С идеей придать этому участку статус, позволяющий общественно-деловую застройку, по данным пресс-центра городской администрации, выступили ООО «Сибтехносервис» и собственник двух земельных участков на ул. Кутателадзе. С соответствующей инициативой они в начале года обратились в администрацию Советского района Новосибирска.

«Из почти 30 операторов, которые развивают свой бизнес вблизи новосибирского Технопарка и имеют в собственности земли и сооружения, двое вышли с инициативой перезонировать эту территорию из научно-производственной в общественно-деловую. Это нарушает права других резидентов Технопарка. Я дал поручение разобраться в ситуации. Никаких шагов по перезонированию предпринято не будет. То есть в генплане всё останется так, как есть – в соответствии с принятыми ранее решениями сохранится зона научно-производственной застройки. Считаю, что конфликт в этом отношении полностью исчерпан», – подвел итог спорам мэр Анатолий Локоть.

Фото: сайт АО «Академпарк»

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