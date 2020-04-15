В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

На строительство автомобильного Восточного обхода Новосибирска в этом году будет израсходовано 600 млн руб. Первый этап объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Подрядчиком выступает «Сибмост», финансирование по этому году составляет 600 млн руб., работы на сегодняшний момент ведутся на эстакадной части через реку Иня и через железную, автомобильную дороги», - процитировал ТАСС министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

По данным информагентства, на совещании в Кемерове по итогам работы «Сибуправтодора» за 2019 год первый заместитель начальника управления Дмитрий Батурин говорил, что в 2020 году «Сибмост» завершит строительство самого сложного участка объекта - эстакадной части, переходящей в мост через Иню.

В начале апреля «Сибмост» сообщал о том, что строительство объектов в Сибири компания ведет с соблюдением установленных сроков. На Восточном обходе работают «Мостоотряд №38» «Сибмоста» и ряд субподрядчиков.

В начале прошлого года власти Новосибирской области объявляли, что на финансирование строительства в 2019 году будет направлен 1 млрд руб.

Фото: сайт АО «Сибмост»