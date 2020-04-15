15 апреля
Новосибирск
погода +15 °C
73.71
 
€ 80.67
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В строительство Восточного обхода Новосибирска вложат за год 600 млн рублей

Главная Экономика
Новосибирск
17:08 15 Апреля 2020
строительство, мост, министр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На строительство автомобильного Восточного обхода Новосибирска в этом году будет израсходовано 600 млн руб. Первый этап объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Подрядчиком выступает «Сибмост», финансирование по этому году составляет 600 млн руб., работы на сегодняшний момент ведутся на эстакадной части через реку Иня и через железную, автомобильную дороги», - процитировал ТАСС министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

По данным информагентства, на совещании в Кемерове по итогам работы «Сибуправтодора» за 2019 год первый заместитель начальника управления Дмитрий Батурин говорил, что в 2020 году «Сибмост» завершит строительство самого сложного участка объекта - эстакадной части, переходящей в мост через Иню.

В начале апреля «Сибмост» сообщал о том, что строительство объектов в Сибири компания ведет с соблюдением установленных сроков. На Восточном обходе работают «Мостоотряд №38» «Сибмоста» и ряд субподрядчиков.

В начале прошлого года власти Новосибирской области объявляли, что на финансирование строительства в 2019 году будет направлен 1 млрд руб.

Фото: сайт АО «Сибмост»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Республике Алтай появится агропромышленный парк

В Республике Алтай появится агропромышленный парк

15 Апреля 2020 г.
В 2020 году планируется открыть производства напитков, меда, кедрового ореха
Новости Новосибирска: Приостановлено выполнение авиарейса из Горно-Алтайска в Красноярск

Приостановлено выполнение авиарейса из Горно-Алтайска в Красноярск

14 Апреля 2020 г.
Ранее были прекращены полеты из Республики Алтай в Москву
Новости Новосибирска: Алтайские туристические организации хотят приступить к работе с 1 мая

Алтайские туристические организации хотят приступить к работе с 1 мая

13 Апреля 2020 г.
Но ограничения действуют до 1 июня
Новости Новосибирска: При негативном развитии событий российская экономика может восстановиться только в 2023 году – аналитики

При негативном развитии событий российская экономика может восстановиться только в 2023 году – аналитики

10 Апреля 2020 г.
При оптимистичном развитии ситуации, российская экономика восстановится к середине 2021 года.
Новости Новосибирска: На Чуйском тракте в Новосибирской области отмечено сокращение числа ДТП

На Чуйском тракте в Новосибирской области отмечено сокращение числа ДТП

10 Апреля 2020 г.
За два года число видеокамер на трассе увеличится почти вдвое
Новости Новосибирска: СК «Градопроект» займется реконструкцией автодорог к новому новосибирскому ЛДС

СК «Градопроект» займется реконструкцией автодорог к новому новосибирскому ЛДС

10 Апреля 2020 г.
Работы должны быть завершены к 31 января 2021 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Выросло число зараженных COVID-19 в ряде сибирских регионов

Выросло число зараженных COVID-19 в ряде сибирских регионов

10 Апреля 2020 г.
Новые случаи зарегистрированы в Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях
Новости Новосибирска: Почтовые услуги Китая возвращаются к прежним объемам

Почтовые услуги Китая возвращаются к прежним объемам

10 Апреля 2020 г.
99,7% пунктов выдачи и приема заказов крупных курьерских компаний вновь оказывают услуги
Новости Новосибирска: Сельских школьников Новосибирской области пустили за парты

Сельских школьников Новосибирской области пустили за парты

13 Апреля 2020 г.
В регионе открылось почти 500 школ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19