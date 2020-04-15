В Республике Алтай появится агропромышленный парк

В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка. Он появится на территории Майминского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предполагается, что созданные в парке производства будут выпускать продукцию, в первую очередь, на экспорт.

«В текущем году запланировано запустить цех по изготовлению, розливу напитков, расфасовке меда, производству ядра кедрового ореха и сопутствующих продуктов, и другой аналогичной продукции», - рассказал на своей странице в соцсети Instagram министр сельского хозяйства РА Андрей Цыгулев.

По его данным, объем господдержки проекта составила 57,4 млн. руб. К настоящему времени завершены земляные и фундаментные работы, ведется монтаж металлоконструкций.

Фото: официальный сайт Республики Алтай