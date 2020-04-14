Приостановлено выполнение авиарейса из Горно-Алтайска в Красноярск

Все меньше остается городов, у которых сохранилось прямое авиасообщение с Горно-Алтайском. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Полеты в Красноярск с сегодняшнего дня временно приостановила авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (СиЛА). Эта мера будет действовать до 29 апреля. Ее цель – снижение угрозы распространения COVID-19. До сих пор рейс выполнялся с частотой четыре раза в неделю.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее рейсы из Горно-Алтайска в Москву отменили S7 и «Победа».

«Поручение проработать вопрос приостановки авиарейсов из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург дал глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании с членами правительства в понедельник, 13 апреля», - отмечает официальный сайт региона.

Республика Алтай остается единственным регионом Сибири, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. В самом регионе СиЛА продолжает полеты из Горно-Алтайска в Кош-Агач и Усть-Коксу.

Фото: официальный сайт Республики Алтай