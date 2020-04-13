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Алтайские туристические организации хотят приступить к работе с 1 мая

Главная Экономика
Новосибирск
16:55 13 Апреля 2020
туристы, ограничения, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Ассоциация туристических организаций Республики Алтай просит разрешить небольшим компаниям отрасли возобновить работу с 1 мая. Соответствующее обращение председатель ассоциации Татьяна Зяблицкая направила руководству региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об инициативе турбизнеса стало известно в ходе рабочей планерки в госсобрании – эл курултае республики. По данным председателя парламентского комитета по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергея Тимошенского, этот комитет получил копию обращения в адрес главы субъекта федерации Олега Хорохордина.

Владельцы баз отдыха просят сократить сроки приостановления деятельности туристических предприятий и с 1 мая 2020 года легализовать работу коллективных средств приема и размещения гостей с ограничением пропускной способности до 50 мест при условии проведения всех противоэпидемиологических мероприятий. В настоящее время все подобные предприятия закрыты до 1 июня для борьбы с распространением коронавируса.

«Все коллективные средства размещения, входящие в состав нашей ассоциации, при условии закрытых ресторанов, кафе и столовых в период межсезонья не допускают одновременное пребывание 50 и более человек, размещение отдыхающих предусмотрено в отдельно стоящих номерах и коттеджах вместимостью от двух до 10 мест максимально», - цитирует обращение сайт госсобрания.

В ассоциации утверждают, что ограничения до 1 июня приведут к тяжелым финансовым последствиям для небольших гостиниц и отелей, который зачастую являются семейным бизнесом.

В свою очередь, глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел сегодня совещание с членами правительства и главами муниципалитетов. Он, напротив, поручил усилить контроль за прекращением работы туробъектов на территории региона

«Сегодня я подписал документ о внесении изменений в распоряжение правительства Республики Алтай. Если ранее приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в том числе детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года носила рекомендательный характер, теперь она является обязательной», – процитировал главу республики официальный сайт региона.

Фото: сайт Ассоциации туристических организаций Республики Алтай

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