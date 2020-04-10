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При негативном развитии событий российская экономика может восстановиться только в 2023 году – аналитики

Главная Экономика
Новосибирск
14:56 10 Апреля 2020
россия, экономика, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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При худшем развитии событий с распространением коронавируса российская экономика может восстановить только к середине 2023 года. Об этом говорится в аналитическом отчете компании McKinsey & Company «Влияние COVID-19 на российскую экономику», который публикует РБК.

При этом аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году.

При оптимистичном развитии ситуации, российская экономика восстановится к середине 2021 года.

На сегодняшний день всего число зараженных достигло 11917 человек в 82 регионах.

Число жертв COVID-19 достигло 94.

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