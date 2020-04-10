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На Чуйском тракте в Новосибирской области отмечено сокращение числа ДТП

Главная Экономика
Новосибирск
14:23 10 Апреля 2020
ремонт, дорога, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года на новосибирском участке федеральной автодороге Р-256 Чуйский тракт произошло 11 ДТП. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При этом число погибших и пострадавших сократилось на 33% и 25% соответственно, отмечает ФКУ «Сибуправтодор». В учреждении связывают улучшение статистических данных с работами, проведенными для повышения безопасности движения. В 2019 году по заказу «Сибуправтодора» было отремонтировано 19 км трассы.

«До конца текущего года на 5-полосном участке с 56-го по 58-й км, на выезде из Искитима, будет установлено тросовое ограждение, чтобы свести к минимуму вероятность встречных столкновений. На вновь выявленных участках концентрации ДТП– км 40-41 и км 47-48 нанесут осевую структурную («шумовую») разметку», - рассказали в «Сибуправтодоре».

По данным ФКУ, в ближайшие два года на трассе появятся 12 стационарных камер фотовидеофиксации в дополнение к 17 действующим. Работы по расширению трассы до четырех полос начнутся в 2024 году с 20-километрового участка (км 52 – км 72). Протяженность «Чуйского тракта» по Новосибирской области составляет около 150 км.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года «Алтайуправдор» анонсировал масштабный ремонт Чуйского тракта на территории Алтая. На полную реконструкцию участка протяженностью 49 км уйдет восемь лет.

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»

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