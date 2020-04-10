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СК «Градопроект» займется реконструкцией автодорог к новому новосибирскому ЛДС

Главная Экономика
Новосибирск
10:45 10 Апреля 2020
реконструкция, дороги, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирское ООО СК «Градопроект» увеличило себе объем работ по строительству объектов к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Компания займется реконструкцией двух автодорог, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Градопроект» признан победителем аукциона на право реконструкции дорог по дамбе Октябрьского моста и от площади им. Лыщинского до пляжа «Наутилус». Сумма контракта составит 455,2 млн руб. В аукционе также приняли участие ОАО «Новосибирскавтодор» и ООО «Сибстройпроект».

«В ходе проведения аукциона ни один из участников не направил понижающего ценового предложения. По правилам контрактной системы в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд такой аукцион признается несостоявшимся, но участник, направивший первым свою заявку, признается победителем данного аукциона», - пояснил пресс-центр мэрии.

Реконструкция дорог должна обеспечить транспортную доступность будущего ледового дворца спорта (ЛДС). Как и станция метрополитена «Спортивная», строительство которой также ведет «Градопроект» (сумма двух контрактов – 728 млн руб.).

Реконструкция дорог разбита на два этапа. Второй должен быть завершен к 31 января 2021 года.

Фото: pixabay.com

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