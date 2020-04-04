Новосибирским строителям разрешили выйти на работу

С 6 апреля в Новосибирской области возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В документе говорится о реализации в регионе указа президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». К числу отраслей, где не требуется в обязательном порядке приостанавливать работу предприятий и организаций, отнесены строительная и обрабатывающая промышленность, обрабатывающие производства, добыча прочих полезных ископаемых и образование.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели…, принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют правительство Новосибирской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) …», - говорится в постановлении.

Пресс-служба правительства области уточнила, что продолжают работать и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, государственное и муниципальное управление, а также все предприятия, занятые в обеспечении населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

По данным регионального оперативного штаба, на 9:00 4 апреля в Новосибирской области количество зараженных коронавирусом не изменилось – у 10 человек диагноз подтвержден, две пациентки выздоровели. В инфекционной больнице №1 Новосибирска всего находится 28 пациентов.