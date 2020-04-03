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Новосибирский транспорт будет работать меньше и реже

Главная Экономика
Новосибирск
09:49 3 Апреля 2020
транспорт, время, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в Новосибирске внесены изменения в график работы общественного транспорта. Это решение городские власти приняли в связи с сокращением пассажиропотока и борьбой с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 3 апреля и до особого распоряжения работа наземного пассажирского транспорта будет осуществляться до 23:00. При этом пассажирский транспорт муниципальных предприятий ГЭТ, ПАТП-4 и ПАТП-5 увеличит интервал движения до 30 минут в период с 21:00 до 23:00. Рекомендации также организовать свою работу даны и частным перевозчикам.

«С 6 апреля до особого распоряжения подвижной состав МУП «Новосибирский метрополитен» будет работать до 22:00 с интервалом движения между поездами в «часы пик» шесть минут, в межпиковое время восемь минут», - указывается также в сообщении пресс-центра мэрии.

Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что пассажиропоток в общественном транспорте с начала рабочей недели упал на 70%.

Фото: сайт МКП «Горэлектротранспорт»

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