Новосибирский транспорт будет работать меньше и реже

С сегодняшнего дня в Новосибирске внесены изменения в график работы общественного транспорта. Это решение городские власти приняли в связи с сокращением пассажиропотока и борьбой с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С 3 апреля и до особого распоряжения работа наземного пассажирского транспорта будет осуществляться до 23:00. При этом пассажирский транспорт муниципальных предприятий ГЭТ, ПАТП-4 и ПАТП-5 увеличит интервал движения до 30 минут в период с 21:00 до 23:00. Рекомендации также организовать свою работу даны и частным перевозчикам.

«С 6 апреля до особого распоряжения подвижной состав МУП «Новосибирский метрополитен» будет работать до 22:00 с интервалом движения между поездами в «часы пик» шесть минут, в межпиковое время восемь минут», - указывается также в сообщении пресс-центра мэрии.

Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о том, что пассажиропоток в общественном транспорте с начала рабочей недели упал на 70%.

Фото: сайт МКП «Горэлектротранспорт»