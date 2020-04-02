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Новосибирску выделили средства на реконструкцию дорог к ледовому дворцу

Главная Экономика
Новосибирск
09:30 2 Апреля 2020
строительство, дороги, субсидии
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирск получит дополнительно 490 млн руб. на дорожное строительство. Сумма поступит из регионального бюджета в качестве субсидии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение о выделении субсидии подписал губернатор Андрей Травников. Средства направят по региональной госпрограмме развития автомобильных дорог.

По данным пресс-службы новосибирского правительства, субсидию потратят на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Речь идет о реконструкции пл. Лыщинского с участками примыкающих к ней автодорог (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), автодороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Как писали Sibnovosti.ru, в левобережной части Новосибирска у реки Оби идет строительство ледового дворца спорта и станции метро «Спортивная».

Фото: сайт правительства Новосибирской области

 

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